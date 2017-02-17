В Челябинской области редеют ряды замминистровСегодня в 15:34
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Слишком много развелось.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский увольняет замминистра образования региона Ирину Скалунову. Как поясняется в опубликованном на сайте правительства постановлении, причина отставки - "сокращение должности" с 27 февраля 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".
На сегодняшний день у южноуральского министра образования аж 5 заместителей. Для сравнения: у главы минфина их 4, а минстроя – 3.
Ирина Скалунова работала в должности замминистра с 2010 года, после того как ее муж Владимир Скалунов был назначен начальником ГУ МВД по Челябинской области.
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