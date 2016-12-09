В Тугулыме УАЗ протаранил иномарку - пострадала школьницаСегодня в 16:55
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У нее сломаны кисти.
Утро 17 февраля 2017 года в Тугулыме на улице Пионерской столкнулись УАЗ и Audi.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 44-летний водитель отечественного авто - при повороте налево он не уступил дорогу иномарке. За рулем Audi находилась 41-летняя женщина, которая везла в школу 15-летнюю дочь. Девочка заблаговременно увидела, что УАЗ не собирается уступать дорогу, и уперлась обеими руками в переднее водительское сидение.
Школьница получила переломы обеих кистей.
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