У нее сломаны кисти.

Утро 17 февраля 2017 года в Тугулыме на улице Пионерской столкнулись УАЗ и Audi.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 44-летний водитель отечественного авто - при повороте налево он не уступил дорогу иномарке. За рулем Audi находилась 41-летняя женщина, которая везла в школу 15-летнюю дочь. Девочка заблаговременно увидела, что УАЗ не собирается уступать дорогу, и уперлась обеими руками в переднее водительское сидение.

Школьница получила переломы обеих кистей.