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США представили план снятия санкций с РоссииСегодня в 07:54

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Его автор с Украины.

У США есть на руках план по отмене антироссийских санкций, передает "Уралинформбюро". Он был представлен бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его отставки. Документ предусматривает снятие санкций против России через урегулирования ее отношений с Украиной, пишет газета The New York Times.

По информации издания, план разработан украинским депутатом Андреем Артеменко. Он предполагает, в частности, проведение в Незалежной референдума по вопросу передачи Крыма в аренду РФ на срок от 50 до 100 лет. Также предусматривается "вывод всех российских сил из восточной Украины".

Следует отметить, что Майкл Флинн ушел в отставку после широкой кампании, развернутой против него в связи с его разговором с российским послом в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что они якобы беседовали о санкциях.

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