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Россия сохранила статус основного поставщика оружияСегодня в 11:38

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Вместе с США.

Россия и США остаются крупнейшими в мире экспортерами основных видов вооружений. Их доля с 2012 по 2016 годы в мировом экспорте составила 56%, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Абсолютный лидер - США, на долю которых приходится 33% поставок оружия. Основные "клиенты" Штатов - Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. В целом за пять лет страна снабдила оружием как минимум 100 стран, пишет РИА "Новости".

На Россию приходится 23% мирового экспорта. Главными партнерами страны за последние пять лет стали Индия, Вьетнам и Китай. За пять лет Москва поставила свою продукцию 50 государствам, передает "Уралинформбюро".

Третье место занял Китай, занимающий 6,2% рынка. За ним следует Франция (6%) и Германия (5,6%).

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