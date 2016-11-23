Замглавы Минэкономразвития подал в отставкуСегодня в 10:18
- Текст
Ведев курировал бюджетное планирование.
Замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев написал заявление об увольнении, пишут "Известия". Оно может быть одобрено уже на этой неделе, передает "Уралинформбюро".
Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, отвечая за макропрогнозы и статистические данные. Кроме того, после увольнения главы ведомства Алексея Улюкаева он в течение двух недель временно исполнял его обязанности.
Стоит напомнить, что Улюкаева задержали в середине ноября 2016 года за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:00
В Тюменской области назначен первый зампрокурора
Роман Тютюник.Сегодня в 13:52
Владислав Третьяк наградит хоккеистов из свердловских детдомов
Легендарного вратаря ждут в Екатеринбурге.Сегодня в 13:50
Югорского подростка довели до самоубийства
Вновь под подозрением группы смерти.Сегодня в 13:40
Южноуральские спасатели перекрыли трассу М-5
Для большегрузов.Сегодня в 13:37
Три екатеринбургских улицы скрылись под водой
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 13:33
В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледи
Пытаясь забрать деньги.Сегодня в 13:28
В грядущие праздники россияне дождутся Ждуна
Мем стал востребованным сувениром.Сегодня в 13:24
В Березовском мошенники торговали "копеечной" землей
При содействии сотрудника Росреестра.Сегодня в 13:20
Екатеринбургский ЖСК "Первый Николаевский" сменит правление
Поставив своих людей.Сегодня в 13:16
"Лыжня России" взбодрила 19 500 екатеринбуржцев
Другие города не отстают!Сегодня в 13:08
Под Екатеринбургом обновят разбитый Челябинский тракт
От которого пришел в ужас Баста.Сегодня в 12:57
В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетом
В компании друзей.Сегодня в 12:49
Куйвашев сменил главного попечителя Фонда капремонта
Зырянов уступил этот пост Швиндту.Сегодня в 12:29
В Златоусте сгорел дотла ресторан на воде
Очевидцы сняли пожар на видео.Сегодня в 12:24
Михалков разнес "сценарий" блогера Соколовского
Устроившего цирк в стенах храма.
-
15 февраля в 13:55
Чайка отправил прокурора Тобольска на пенсию
После 20 лет службы.18 января в 16:53
Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности
Он понижен до участкового.23 ноября 2016 в 10:09
Путин вычеркнул Улюкаева из жизни
В коридорах власти.16 ноября 2016 в 00:28
Путин "зачистил" правительство от Улюкаева
Потерял доверие.01 ноября 2016 в 14:04
"Урал" лишился главного тренера
Скрипченко написал заявление.13 октября 2016 в 18:05
Из екатеринбургской мэрии ушел "гонитель провайдеров"
Марк Марков.27 сентября 2016 в 12:02
Напоследок: Паслер уволил главу центра по охране памятников
Перед своей отставкой.22 сентября 2016 в 18:29
В Челябинске уволился скандальный директор МБУ "Городские парковки"
Его деятельность проверяет прокуратура.05 сентября 2016 в 08:42
В Кремле не слышали об отставке Пучкова
Кресло главы МЧС остается за ним.04 августа 2016 в 18:11
Глава Фонда капремонта в Прикамье ушел в отставку
Не проработав и года.
Главные новости
- Сегодня в 13:33В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледи
- Сегодня в 12:57В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетом
- Сегодня в 12:11В Нижнем Тагиле экс-сотрудница полиции покончила с собой
- Сегодня в 11:32Первый замглавы МУГИСО отправлен в отставку
- Сегодня в 11:05Партия хаоса
Аналитика
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.