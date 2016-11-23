×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Замглавы Минэкономразвития подал в отставкуСегодня в 10:18

  • Текст

Ведев курировал бюджетное планирование.

Замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев написал заявление об увольнении, пишут "Известия". Оно может быть одобрено уже на этой неделе, передает "Уралинформбюро".

Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, отвечая за макропрогнозы и статистические данные. Кроме того, после увольнения главы ведомства Алексея Улюкаева он в течение двух недель временно исполнял его обязанности.

Стоит напомнить, что Улюкаева задержали в середине ноября 2016 года за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×