Ведев курировал бюджетное планирование.

Замглавы Минэкономразвития России Алексей Ведев написал заявление об увольнении, пишут "Известия". Оно может быть одобрено уже на этой неделе, передает "Уралинформбюро".

Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, отвечая за макропрогнозы и статистические данные. Кроме того, после увольнения главы ведомства Алексея Улюкаева он в течение двух недель временно исполнял его обязанности.

Стоит напомнить, что Улюкаева задержали в середине ноября 2016 года за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".