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Первый замглавы МУГИСО отправлен в отставкуСегодня в 11:32

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После служебной проверки.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 20 февраля 2017 года освободил от занимаемой должности первого замглавы МУГИСО Александра Самбурского.

Как пояснили "Уралинформбюро" в министерстве, у чиновника закончился срок служебного контракта, а новый с ним заключать не стали.

Причина тому - недовольство результатами деятельности Самбурского, отмечают источники агентства. Фактически замминистра был отстранен от работы еще в конце ноября 2016 года. Все это время в отношении него велись служебные проверки, в течение которых ему было запрещено появляться в кабинете.

Стоит отметить, что А.Самбурский оказался единственным замглавы мингосимущества, избежавшим ареста весной 2016 года. Тогда руководитель ведомства Алексей Пьянков и его заместители попали под подозрение в растрате средств, предназначенных на подготовку Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

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