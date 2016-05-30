Куйвашев сменил главного попечителя Фонда капремонтаСегодня в 12:49
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Зырянов уступил этот пост Швиндту.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав Попечительского совета регионального Фонда капремонта. Его возглавил вице-губернатор Сергей Швиндт, заместителем назначен министр ЖКХ Николай Смирнов, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
Кроме того, в новый состав Попечительского совета вошли замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, руководитель Свердловского регионального центра "ЖКХ Контроль" Игорь Данилов, директор саморегулируемой организации Ассоциация управляющих и собственников жилья Анастасия Королецки, председатель законодательного комитета Заксобрания Владимир Никитин, директор департамента госжилстройнадзора Алексей Россолов и глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.
Попечительский совет определяет порядок работы Фонда и подводит итоги реализации программы капремонта в регионе. Кроме того, эта структура принимает решение о направлении отчетов регионального оператора губернатору, Заксобранию, областному правительству и Общественной палате.
Предыдущим руководителем Попечительского совета был вице-губернатор Сергей Зырянов, занимавший эту должность с 2014 года.
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