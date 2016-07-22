Роман Тютюник.

Первым зампрокурора Тюменской области назначен Роман Тютюник. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, с декабря 2008 года по 17 февраля 2017 года он занимал пост заместителя прокурора региона.

Роман Тютюник окончил Тюменский государственный университет. Профессиональную деятельность он начал в прокуратуре Тюменского района, где вырос от следователя до замглавы. После этого работал заместителем прокурора Ленинского округа Тюмени, прокурором Тобольска.