В Тюменской области назначен первый зампрокурораСегодня в 14:00
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Роман Тютюник.
Первым зампрокурора Тюменской области назначен Роман Тютюник. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства, с декабря 2008 года по 17 февраля 2017 года он занимал пост заместителя прокурора региона.
Роман Тютюник окончил Тюменский государственный университет. Профессиональную деятельность он начал в прокуратуре Тюменского района, где вырос от следователя до замглавы. После этого работал заместителем прокурора Ленинского округа Тюмени, прокурором Тобольска.
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