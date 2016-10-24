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Гаффнер "зажал" депутатскую зарплату20 февраля в 15:26

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Утаив от приставов 400 тысяч.

Свердловский депутат-банкрот Илья Гаффнер, прославившийся на всю Россию советом меньше есть, сам не спешит ему следовать. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга обратилась в областной арбитраж с заявлением о привлечении парламентария к административной ответственности за сокрытие от судебных приставов зарплаты, полученной в Заксобрании.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, еще в июле 2016 года, после признания банкротом, Илья Гаффнер должен был отдать конкурсному управляющему свои банковские карточки, на которые ему перечислялась зарплата. Сделал же он это лишь в конце сентября. За эти три месяца, по оценке надзорного ведомства, депутат получил 441 тысячу рублей.

Действия парламентария в прокуратуре расценивают как сокрытие имущества и препятствие действиям судебных исполнителей.

И.Гаффнер был признан банкротом в связи с просроченным коммерческим кредитом на 160 миллионов рублей, по которому он выступал поручителем. Деньги занимались на развитие сельхозпредприятий, подконтрольных парламентарию. После того как суд реструктурировал долги депутата, в отношении него была начата процедура конкурсного управления – все свои доходы он обязан перечислять на специальный счет, с которого ему полагаются выплаты лишь в размере прожиточного минимума с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей.

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