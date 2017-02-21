Из администрации Прикамья увольняют людей Басаргина20 февраля в 17:11
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На дверь указали Юрпалову.
Заместитель главы администрации губернатора Пермского края Сергей Юрпалов покинет свой пост 22 февраля 2017 года. Его место займет Елена Соснина. Соответствующий указ подписал врио главы региона Максим Решетников, сообщает "Уралинформбюро".
Сергей Юрпалов работал с бывшим губернатором Виктором Басаргиным с 2001 года, когда тот был заместителем полпреда президента в УрФО. После назначения Басаргина министром регионального развития РФ – Юрпалов был его заместителем, а в 2012 вместе с ним приехал в Пермь.
Елена Соснина руководила департаментом госслужбы администрации главы региона под началом Олега Чиркунова. После отставки последнего она была директором фонда "Будущее" депутата Госдумы Дмитрия Скриванова.
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