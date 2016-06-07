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Екатеринбург остался без главного архитектораСегодня в 08:31

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Тимур Абдуллаев покинул свой пост.

Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев покинул горадминистрацию. 20 февраля он работал последний день. Об этом в эфире телеканала "41 Домашний" сообщил вице-мэр Сергей Тушин, передает "Уралинформбюро".

"...Завершает свою работу Тимур Абдуллаев. Чуть более 2 лет он отработал в своей должности", – отметил Тушин, добавив, что на этой должности Абдуллаев, "как человек творческий", был скован чиновничьими рамками.

По словам вице-мэра, сотрудничество с бывшим главным архитектором уральской столицы будет продолжено.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что пост прочат основателю "Архитектурной мастерской Молокова" Андрею Молокову.

Между тем Тушин анонсировал изменения в работе архитектурных органов горадминистрации. По его словам, в ближайшее время будут объединены должности руководителя городского департамента архитектуры и главного архитектора Екатеринбурга.

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