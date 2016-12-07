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В России "отменили" досрочные выборы президента Сегодня в 09:09

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Торопиться некуда.

Досрочных президентских выборов в России не будет – в Кремле опровергли слухи об их переносе на 2017 год. Высокопоставленный источник РИА Новости назвал такие разговоры "полной ерундой, с самого начала их появления".

По словам инсайдера, о предстоящем 11 марта 2018 года голосовании объявят согласно закону, то есть за 90-100 дней.

Ранее в пользу проведения выборов в 2017 году высказывались экс-министр финансов Алексей Кудрин и ряд экспертов, передает "Уралинформбюро".

На пост главы государства будут претендовать действующий президент Владимир Путин и лидеры ЛДПР и "Яблока" - Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Еще одному кандидату - Алексею Навальному, скорее всего, помешает условный срок по делу "Кировлеса".

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