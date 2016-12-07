В России "отменили" досрочные выборы президента Сегодня в 09:09
- Текст
Торопиться некуда.
Досрочных президентских выборов в России не будет – в Кремле опровергли слухи об их переносе на 2017 год. Высокопоставленный источник РИА Новости назвал такие разговоры "полной ерундой, с самого начала их появления".
По словам инсайдера, о предстоящем 11 марта 2018 года голосовании объявят согласно закону, то есть за 90-100 дней.
Ранее в пользу проведения выборов в 2017 году высказывались экс-министр финансов Алексей Кудрин и ряд экспертов, передает "Уралинформбюро".
На пост главы государства будут претендовать действующий президент Владимир Путин и лидеры ЛДПР и "Яблока" - Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Еще одному кандидату - Алексею Навальному, скорее всего, помешает условный срок по делу "Кировлеса".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.20 февраля в 19:09
Шипулин заработал 19,75 тысячи евро на мировом первенстве
Без медалей в личных гонках.
-
24 января в 17:19
Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Губернатор будет работать дальше.07 декабря 2016 в 10:26
Кабмин найдет панацею для российской экономики к лету
По поручению Путина.06 декабря 2016 в 09:15
Уральцы надоумили Путина ввести проверку на алкотестере в Кремле
И в правительстве.30 ноября 2016 в 13:10
Куйвашев улетел на встречу с Путиным
За благословением.14 ноября 2016 в 10:20
"Новые армяне" с Мартиросяном взяли Кубок КВН
В Кремле с Путиным.11 октября 2016 в 17:03
Путин передумал лететь в Париж
Для встречи с Олландом.05 октября 2016 в 15:45
Сергей Кириенко занял место Володина в Кремле
А тот ждет назначения спикером Госдумы.05 сентября 2016 в 08:42
В Кремле не слышали об отставке Пучкова
Кресло главы МЧС остается за ним.26 августа 2016 в 14:31
Путин прописал санаториям "звездочки"
Поддержав идею Ростуризма.25 августа 2016 в 16:05
Путин устроит паралимпийцам "домашние" игры
Взамен Рио.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.