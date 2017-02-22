На довыборы депутатов гордумы.

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила форму избирательных бюллетеней на довыборах двух депутатов в гордуму. Их отпечатают на листах А4, фамилии кандидатов расположат в алфавитном порядке, у каждого будет указано место жительства, принадлежность к той или иной партии, место работы и занимаемая должность, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе комиссии.

Для защиты от подделок на бюллетенях будет использоваться микрошрифт.

Всего планируется изготовить 89 300 бюллетеней: 43 800 - для округа №8 и 45 500 - для округа №14. Отпечатаны они будут до 2 марта.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 18 марта. Проводятся они в связи с тем. что два депутата досрочно сложили полномочия. Игорь Володин осенью избрался в Заксобрание, а Светлана Учайкина возглавила региональное министерство культуры.