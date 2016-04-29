С медицинским образованием.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, 52-летнюю Мехрибан Алиеву, первым вице-президентом республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новоиспеченную чиновницу с медицинским образованием представили коллегам на заседании Совета безопасности страны.

Согласно подправленной осенью 2016 года конституции, к Мехрибан Алиевой перейдут бразды правления, если президент не сможет исполнять свои обязанности.

Стоит отметить, что у супруги Алиева есть опыт руководства рабочей группой по азербайджано-французским межпарламентским связям в Милли Меджлисе. Кроме того, она возглавляет Фонд Гейдара Алиева и Фонд друзей культуры Азербайджана, Федерацию гимнастики Азербайджана, является послом доброй воли ЮНЕСКО, ООН и других международных организаций, передает "Уралинформбюро".