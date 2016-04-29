Президент Азербайджана взял в замы жену21 февраля в 15:48
- Текст
С медицинским образованием.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену, 52-летнюю Мехрибан Алиеву, первым вице-президентом республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Новоиспеченную чиновницу с медицинским образованием представили коллегам на заседании Совета безопасности страны.
Согласно подправленной осенью 2016 года конституции, к Мехрибан Алиевой перейдут бразды правления, если президент не сможет исполнять свои обязанности.
Стоит отметить, что у супруги Алиева есть опыт руководства рабочей группой по азербайджано-французским межпарламентским связям в Милли Меджлисе. Кроме того, она возглавляет Фонд Гейдара Алиева и Фонд друзей культуры Азербайджана, Федерацию гимнастики Азербайджана, является послом доброй воли ЮНЕСКО, ООН и других международных организаций, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
21 февраля в 20:18
Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
После нескольких часов обысков.21 февраля в 20:01
Южноуралец случайно зарезал нападавшего
Ему грозит 2 года.21 февраля в 19:45
В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек
Еще двое пострадали.21 февраля в 19:21
Пермяк отделался "условкой" за истязание 8-летнего пасынка
Он издевался над ребенком больше полугода.21 февраля в 19:20
Екатеринбуржцы развели более 100 свалок
В черте города.21 февраля в 19:18
Гребенщиков закатил бесплатный концерт в Тюмени
По традиции.21 февраля в 19:17
Суд обязал руководство гимназии №9 взяться за здание
По требованию прокуратуры.21 февраля в 19:16
Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды
На несколько часов.21 февраля в 18:58
В центре Екатеринбурга ограбили прохожего
Подозреваемый задержан.21 февраля в 18:48
В свердловском Уставном суде оспаривают право депутатов выбирать мэров
Протестующие подали голос в Дегтярске.21 февраля в 18:43
В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
Мальчик получил травму головы.21 февраля в 18:36
Стюардессы подали в суд на "Аэрофлот" за "толстых и страшных"
Сотрудниц "рассортировали" по внешности.21 февраля в 18:28
Уральские политики почтили память погибших в ВОВ
Возложением цветов.21 февраля в 18:20
Екатеринбуржец отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли
Организаторы не спешат раскошеливаться.21 февраля в 18:15
На Среднем Урале изуродованный труп собаки выбросили у детсада
С пса сняли шкуру и отрубили лапы.
-
29 апреля 2016 в 09:49
Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге отозван с поста
Распоряжение подписал президент республики.08 октября 2013 в 10:18
Азербайджанцы на Урале проголосуют за своего президента
В екатеринбургском Генконсульстве Республики.
Главные новости
- 21 февраля в 20:18Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
- 21 февраля в 18:43В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
- 21 февраля в 16:42Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу
- 21 февраля в 15:58Зауралец пытался сбыть в Екатеринбурге 1,5 килограмма "синтетики"
- 21 февраля в 15:04Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
Аналитика
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.
С квитанцией в "неотложку"
Отправляются пенсионеры.
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.