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В свердловском Уставном суде оспаривают право депутатов выбирать мэров21 февраля в 18:48

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Протестующие подали голос в Дегтярске.

Уставный суд Свердловской области проверит на соответствие Уставу порядок избрания главы Дегтярска, утвержденный в 2014 году региональным парламентом. В настоящее время градоначальник избирается по "советской системе" - путем голосования депутатов гордумы за кандидатов, представленных специальной комиссией.

Как уточнили "Уралинформбюро" в суде, отмену народных выборов мэра пытается оспорить житель Дегтярска Э.Трофимов. Дата заседания пока не назначена.

Стоит отметить, что в Дегтярске уже 4 месяца не могут выбрать мэра. Сформированная в сентябре гордума пытается сделать это с октября. Конкурсная комиссия отклоняет все заявки от кандидатов, считая тех недостаточно квалифицированными для данной должности.

Стоит отметить, что в Свердловской области по "советской системе" выбирается большинство глав муниципалитетов.

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