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Ельцин-Центр чурается НавальногоСегодня в 11:08

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Открестившись от политических "тусовок".

Екатеринбургский Ельцин-Центр отказался предоставить Алексею Навальному помещение для встречи со сторонниками, сообщает "Уралинформбюро".

Как рассказал на своей странице в Facebook Леонид Волков, руководитель предвыборного штаба Навального, 24 февраля 2017 года потенциальный кандидат в президенты намерен встретиться с волонтерами в Екатеринбурге. Последних набралось 600 человек, потребовалось большое помещение и предполагалось, что оно найдется в Ельцин-Центре. "Так знаете, что они сказали? "Мы не проводим политических мероприятий", - пишет Л.Волков.

Следует отметить, что в ходе подготовки к президентским выборам-2018 Навальный планирует организовать 77 штабов в 65 регионах. 25 февраля он откроется в столице Урала.

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