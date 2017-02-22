За счет республиканцев.

21% американцев одобряют деятельность российского президента Владимира Путина. Это самый высокий рейтинг главы РФ за последние 14 лет, сообщает "Уралинформбюро".

Исследования проводились американским Институтом Гэллапа в начале февраля и на днях были представлены в СМИ. Замер мнения делался путем телефонных опросов более 100 тысяч жителей США по случайной выборке.

Как уточняет издание The Hill, год назад рейтинг российского президента составлял 15%. Рост произошел в первую очередь за счет тех американцев, кто обычно голосует за республиканцев, – среди них уровень одобрения поднялся с 12% до 32%, при этом среди демократов показатель упал с 15% до 10%.

Согласно итогам исследования, в целом к России положительно относятся 28% американцев, в то время как 70% сохраняют негативный настрой.