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Рейтинг Путина в США достиг исторического максимумаСегодня в 12:23

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За счет республиканцев.

21% американцев одобряют деятельность российского президента Владимира Путина. Это самый высокий рейтинг главы РФ за последние 14 лет, сообщает "Уралинформбюро".

Исследования проводились американским Институтом Гэллапа в начале февраля и на днях были представлены в СМИ. Замер мнения делался путем телефонных опросов более 100 тысяч жителей США по случайной выборке.

Как уточняет издание The Hill, год назад рейтинг российского президента составлял 15%. Рост произошел в первую очередь за счет тех американцев, кто обычно голосует за республиканцев, – среди них уровень одобрения поднялся с 12% до 32%, при этом среди демократов показатель упал с 15% до 10%.

Согласно итогам исследования, в целом к России положительно относятся 28% американцев, в то время как 70% сохраняют негативный настрой.

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