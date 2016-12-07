Прогнозируют победу в первом туре.

Более 50% свердловчан проголосовали бы за Евгения Куйвашева, если бы выборы губернатора проходили в ближайшее воскресенье. Данные соцопросов озвучил в эфире ОТВ политолог Владимир Борзов, сообщает "Уралинформбюро".

По словам эксперта, исследование проводилось Институтом социальных и политических наук УрФУ 18-19 февраля. Были опрошены тысяча жителей Екатеринбурга и Первоуральска. Как показали замеры, узнаваемость действующего губернатора составляет 94%, а рейтинг его одобрения колеблется от 49 до 60% в зависимости от города.

"Лидером рейтинга является действующий губернатор – 49%. Но есть нюанс: в Первоуральске значительно больше – 55%. И другие исследования, которые мне попадались с конца прошлого года, дают тот же результат по муниципалитетам, ту же процентовку на уровне 60%", - отмечает В.Борзов.

Шансы возможных конкурентов, по результатам исследования, оцениваются как "крайне низкие". Например, в Екатеринбурге рейтинг мэра Евгения Ройзмана на 10% ниже действующего губернатора. "Шансов у Ройзмана немного. Ядерный электорат у него размыт и в нем большая доля - протестники, молодые люди, которые плохо ходят на выборы", - поясняет В.Борзов.

В целом, по оценке экспертов, нынешние позиции Евгения Куйвашева гарантируют ему победу уже в первом туре предстоящих выборов губернатора. "Это хорошие стартовые данные, которые сложно испортить даже плохой кампанией", - резюмирует политолог.