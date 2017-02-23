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Мэрия Екатеринбурга спустила на тормозах транспортный референдум22 февраля в 16:55

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Реформу проведут по-тихому.

Мэрия Екатеринбурга проигнорировала предложение депутата Госдумы Андрея Альшевских о проведении референдума по реформированию городской транспортной системы. Ответ на свою инициативу он получил спустя месяц, когда вопрос отложили в долгий ящик, сообщает "Уралинформбюро".

"Поскольку вопрос потерял актуальность, то стороны предпочли умолчать о своем отношении к инициативе. Вот что значит выждать месяцок, а не сразу "рубить с плеча", будто изначально знали, что все останется по-старому. Крепкая пятерка за бюрократию. Зато для себя сделал вывод. В следующий раз, если понадобится местный референдум, лучше сразу собирать инициативную группу. Ждать, что первые лица "серого дома" заинтересуются мнением горожан, бесполезно", - прокомментировал на своей странице в Facebook А.Альшевских.

Инициатива мэрии кардинально поменять транспортную систему города поставила на уши екатеринбуржцев в начале января 2017 года. Чиновники намеревались сократить число частных автопредприятий в угоду МУПам и урезать количество маршрутов, вынудив горожан ездить с пересадками. В начале февраля, после шквала народного негодования, глава администрации Александр Якоб объявил о переносе реформы на 2019 год для ее доработки. Несмотря на это, с 1 июля в Екатеринбурге все же отменят часть автобусных маршрутов - судя по всему, реформу будут проворачивать по-тихому.

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