Свердловский облсуд признал Гаффнера "недоучкой"27 февраля в 11:12
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Диплом о высшем образовании – фикция.
Свердловский областной суд признал недействительным диплом о высшем образовании депутата Заксобрания Ильи Гаффнера.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в личном деле народного избранника значилось дополнительное образование, подкрепленное "корочками" из Урало-Сибирского института бизнеса. Оно якобы было получено вдобавок к основному высшему образованию Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ).
Однако найти Гаффнера в списке выпускников УрФУ, являющегося правопреемником УГТУ-УПИ, прокуратура не смогла и пришла к выводу, что диплом депутату не выдавался вовсе.
В сентябре 2016 года недействительным диплом Гаффнера признал Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Депутат пытался оспорить вердикт, но судебная коллегия по гражданским делам облсуда его позицию не поддержала.
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