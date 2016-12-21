Диплом о высшем образовании – фикция.

Свердловский областной суд признал недействительным диплом о высшем образовании депутата Заксобрания Ильи Гаффнера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в личном деле народного избранника значилось дополнительное образование, подкрепленное "корочками" из Урало-Сибирского института бизнеса. Оно якобы было получено вдобавок к основному высшему образованию Уральского государственного технического университета (УГТУ-УПИ).

Однако найти Гаффнера в списке выпускников УрФУ, являющегося правопреемником УГТУ-УПИ, прокуратура не смогла и пришла к выводу, что диплом депутату не выдавался вовсе.

В сентябре 2016 года недействительным диплом Гаффнера признал Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Депутат пытался оспорить вердикт, но судебная коллегия по гражданским делам облсуда его позицию не поддержала.