Как вернется из США.

Предвыборный штаб Алексея Навального по Челябинской области возглавит экс-руководитель южноуральского реготделения "Парнаса" Алексей Табалов. Как рассказал "Уралинформбюро" помощник потенциального кандидата в президенты Леонид Волков, решение уже принято, хотя договор еще не подписан.

"Договорились с ним встретиться 2 марта. Он сейчас в отпуске, вот как вернется – все детали и обговорим, может, еще и передумает", - пояснил Л.Волков.

В настоящее время А.Табалов путешествует по США. Он возглавлял южноуральское отделение "Парнаса" до ноября 2016 года. Партийную деятельность, по его словам, свернул, чтобы отдохнуть и заняться личной жизнью.

Стоит отметить, что в прошлом А.Табалов выступал в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве с избирательным фондом А.Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году. Тогда следователи заподозрили руководителей штаба в присвоении добровольных пожертвований, присланных со всей страны на его счет. Опрашивали всех "спонсоров", которых удалось отследить по сделанным переводам. По словам А.Табалова, он на первом же допросе отказался от "роли" потерпевшего, поскольку никаких претензий по расходованию средств не имеет, в связи с чем вопросов к нему больше не поступало.