Председателю уральского Арбитража дали 6 лет27 февраля в 16:28
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Повторно.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в ряде субъектов страны. Ротация кадров коснулась и Среднего Урала, передает "Уралинформбюро".
На 6 лет продлены полномочия председателя Арбитражного суда Уральского округа Ирины Решетниковой. Она заняла этот пост в 2011 году, после 9 лет у руля свердловского Арбитража.
Зампредседателя Свердловского областного суда назначен Александр Суханкин, аналогичная должность в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга досталась Александру Груднову.
Судьями регионального Арбитража назначены Андрей Дурановский и Александр Чинилов.
Мантию в Березовском городском суде наденет Юлия Большакова, в Новоуральском горсуде – Юлия Шаклеина, в Первоуральском – Евгения Волкова, в Полевском – Евгения Суетина.
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