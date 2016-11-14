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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в ряде субъектов страны. Ротация кадров коснулась и Среднего Урала, передает "Уралинформбюро".

На 6 лет продлены полномочия председателя Арбитражного суда Уральского округа Ирины Решетниковой. Она заняла этот пост в 2011 году, после 9 лет у руля свердловского Арбитража.

Зампредседателя Свердловского областного суда назначен Александр Суханкин, аналогичная должность в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга досталась Александру Груднову.

Судьями регионального Арбитража назначены Андрей Дурановский и Александр Чинилов.

Мантию в Березовском городском суде наденет Юлия Большакова, в Новоуральском горсуде – Юлия Шаклеина, в Первоуральском – Евгения Волкова, в Полевском – Евгения Суетина.