Ведомство Козюков возглавит 1 марта.

Министерство сельского хозяйства Пермского края возглавит Александр Козюков – глава Уинского муниципального района. В новую должность он вступит 1 марта, сообщает "Уралинформбюро".

Министерский пост стал вакантным в январе 2017 года, когда экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин формировал новый состав краевого правительства. Места в нем лишился Иван Огородов, руководивший минсельхозом с 2013 года. И.о. министра была назначена замглавы ведомства Людмила Коврова.

Следует отметить, что в администрации Уинского района уже определились с кандидатурой временного преемника Александра Козюкова. С 1 марта обязанности главы будет исполнять зам по развитию инфраструктуры Алексей Зеленкин.