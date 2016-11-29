Минсельхоз Прикамья доверят главе Уинского района27 февраля в 17:38
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Ведомство Козюков возглавит 1 марта.
Министерство сельского хозяйства Пермского края возглавит Александр Козюков – глава Уинского муниципального района. В новую должность он вступит 1 марта, сообщает "Уралинформбюро".
Министерский пост стал вакантным в январе 2017 года, когда экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин формировал новый состав краевого правительства. Места в нем лишился Иван Огородов, руководивший минсельхозом с 2013 года. И.о. министра была назначена замглавы ведомства Людмила Коврова.
Следует отметить, что в администрации Уинского района уже определились с кандидатурой временного преемника Александра Козюкова. С 1 марта обязанности главы будет исполнять зам по развитию инфраструктуры Алексей Зеленкин.
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