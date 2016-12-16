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Свердловские депутаты подводят первые итоги работы в новом созыве28 февраля в 13:00

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В первую очередь подумали о сиротах.

Депутаты 6-го созыва Заксобрания Свердловской области подводят первые итоги работы парламента в новом составе. За 4 месяца проведено 6 заседаний, приняты законы о защите сирот и ограничении зарплат руководителей госучреждений.

"За 6 заседаний мною самостоятельно и в соавторстве с другими депутатами было внесено 13 законопроектов. 9 из них были приняты. В том числе об ограничении предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их замов, главных бухгалтеров и обычных сотрудников госучреждений, а также о предоставлении для сирот первоочередного права на получение путевок в организации отдыха и оздоровления", – рассказал "Уралинформбюро" парламентарий Евгений Зяблицев.

Кроме того, по его инициативе были рассмотрены законопроекты о дополнительных льготах для нуждающихся жителей области и вменении в обязанность органам власти проводить анализ востребованности профессий при направлении безработных на переобучение.

Из законопроектов, которые Заксобранию предстоит рассмотреть в весеннюю сессию, Е.Зяблицев отметил инициативу по снижению муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области. "Законопроект внесен мной совместно с депутатами других партий. Мы предлагаем снизить с 7,9% до 5% количество подписей депутатов муниципалитетов и глав, избранных на муниципальных выборах, необходимых для выдвижения кандидата в губернаторы", – рассказал парламентарий.

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