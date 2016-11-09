Ради встречи с Назарбаевым.

Владимир Путин осенью 2017 года вновь посетит Челябинск. Об этом со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова сообщает ТАСС.

На Южный Урал Путин наведается для участия в 14-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в рамках которого он встретится с главой Республики Нурсултаном Назарбаевым, передает "Уралинформбюро".

В последний раз Челябинскую область Владимир Путин посетил в декабре 2016 года. В Миассе он побывал в ГРЦ имени Макеева, а в Челябинске поучаствовал в запуске новой производственной линии на предприятии "Этерно" – совместном проекте Челябинского трубопрокатного завода и госкорпорации РОСНАНО.