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Озерский мэр откажется от поста28 февраля в 10:19

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Из-за поправок в городской Устав.

Мэр Озерска Олег Костиков намерен досрочно сложить полномочия. Поводом стали вступившие в силу изменения в Устав ЗАТО, согласно которым муниципалитет возвращается к одноглавой системе управления, передает "Уралинформбюро".

Сейчас в Озерске два руководителя - наемный глава администрации и градоначальник, который является председателем местного собрания депутатов. Переход на новую систему был закреплен в Уставе в конце декабря, 22 февраля это решение было официально опубликовано, вступив в силу.

"Далее предстоит привести в соответствие с действующей редакцией Устава Озерского городского округа ряд нормативных документов. Необходимо разработать положение о порядке определения кандидатур на должность главы округа, внести изменения в действующий регламент работы собрания депутатов в части, касающейся процедуры избрания главы округа и председателя собрания депутатов", - пояснил сам Костиков.

Единый глава ГО будет избираться местными депутатами из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. "Также предстоит провести большую работу по определению механизма учета мнений жителей округа и общественных организаций по выдвижению и обсуждению кандидатур на должность главы округа. В дальнейшем мнение жителей обязательно будет учтено при проведении голосования и принятии решения", - добавил Костиков.

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