После компромата на Генпрокурора.

После праздников сайт The Moscow Post оказался недоступен. Согласно реестру rublacklist.net, решение суда о блокировке сайта было принято 20 февраля 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

Конкретная причина не поясняется, но, судя по истории исков к The Moscow Post, можно предположить, что поводом стала опубликованная в конце 2016 года статья "В ведомстве Юрия Чайки работает уголовник".

Так, в прошлом году суд уже принимал решение о блокировке данной публикации, а также статьи "Тайна губернатора Островского". Это решение было отменено в конце января 2017-го, после чего в феврале было принято постановление о блокировке всего сайта. При этом сведения о появлении претензий к другим материалам издания в реестре rublacklist.net отсутствуют.

Стоит отметить, что, по данным поисковых систем, еще как минимум 25 февраля ресурс работал. В частности на нем была опубликована статья "Чиновники Крыма не хотят подчиняться?". Судя по всему, технически блокировка начала действовать после выходных, с 27 февраля.