×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кириенко дал сигнал Куйвашеву в Сочи28 февраля в 12:15

  • Текст

Предвыборный.

ГК "Росатом" дополнительно направит в бюджет Свердловской области 4,3 миллиарда рублей налоговых отчислений. Из них 900 миллионов рублей будет выделено на обустройство и улучшение социальной инфраструктуры Лесного, Заречного и Новоуральска, где находятся предприятия госкорпорации. Об этом стало известно на XVI-м экономическом форуме в Сочи. 27 февраля губернатор Евгений Куйвашев и заместитель генерального директора ГК "Росатом" Сергей Новиков подписали протокол о реализации в 2017 году мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве по обеспечению развития трех "атомных" городов региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики, 300 миллионов рублей в Заречном планируется направить на строительство и оснащение детского сада, ремонт образовательных учреждений, музыкальной и художественной школы, обустройство остановочных комплексов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

В Новоуральске аналогичная сумма пойдет на строительство жилых домов, благоустройство и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, капитальный ремонт объектов социальной сферы. В Лесном за счет этих средств ожидается капремонт улично-дорожной сети, приобретение коммунальной техники и модулей для раздельного сбора ТБО.

"Свердловская область – один из ключевых и опорных регионов для госкорпорации. Хочу искренне поблагодарить руководство Свердловской области и лично губернатора за такие товарищеские, с одной стороны, и абсолютно рабочие, с другой стороны, взаимоотношения, направленные на то, чтобы проекты повышения социального самочувствия региона и трех муниципалитетов реализовывались на самом достойном уровне", – подчеркнул Сергей Новиков.

Между тем эксперты отмечают, что соглашение региона и "Росатома" - очередной сигнал восприятия Кремлем Евгения Куйвашева как главного претендента на победу в предстоящих выборах губернатора Свердловской области. Кремлевский куратор выборных процессов Сергей Кириенко возглавляет Наблюдательный совет госкорпорации, и "атомные" топ-менеджеры в своих заявлениях такого рода учитывают политические нюансы. По имеющимся прогнозам, в марте месяце начнется перевод группы губернаторов, которым предстоит участвовать в сентябрьских выборах 2017 года, в ранг исполняющих обязанности главы субъекта Федерации. Соответствующий президентский импульс намерен получить и Куйвашев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×