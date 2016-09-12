Предвыборный.

ГК "Росатом" дополнительно направит в бюджет Свердловской области 4,3 миллиарда рублей налоговых отчислений. Из них 900 миллионов рублей будет выделено на обустройство и улучшение социальной инфраструктуры Лесного, Заречного и Новоуральска, где находятся предприятия госкорпорации. Об этом стало известно на XVI-м экономическом форуме в Сочи. 27 февраля губернатор Евгений Куйвашев и заместитель генерального директора ГК "Росатом" Сергей Новиков подписали протокол о реализации в 2017 году мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве по обеспечению развития трех "атомных" городов региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики, 300 миллионов рублей в Заречном планируется направить на строительство и оснащение детского сада, ремонт образовательных учреждений, музыкальной и художественной школы, обустройство остановочных комплексов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

В Новоуральске аналогичная сумма пойдет на строительство жилых домов, благоустройство и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, капитальный ремонт объектов социальной сферы. В Лесном за счет этих средств ожидается капремонт улично-дорожной сети, приобретение коммунальной техники и модулей для раздельного сбора ТБО.

"Свердловская область – один из ключевых и опорных регионов для госкорпорации. Хочу искренне поблагодарить руководство Свердловской области и лично губернатора за такие товарищеские, с одной стороны, и абсолютно рабочие, с другой стороны, взаимоотношения, направленные на то, чтобы проекты повышения социального самочувствия региона и трех муниципалитетов реализовывались на самом достойном уровне", – подчеркнул Сергей Новиков.

Между тем эксперты отмечают, что соглашение региона и "Росатома" - очередной сигнал восприятия Кремлем Евгения Куйвашева как главного претендента на победу в предстоящих выборах губернатора Свердловской области. Кремлевский куратор выборных процессов Сергей Кириенко возглавляет Наблюдательный совет госкорпорации, и "атомные" топ-менеджеры в своих заявлениях такого рода учитывают политические нюансы. По имеющимся прогнозам, в марте месяце начнется перевод группы губернаторов, которым предстоит участвовать в сентябрьских выборах 2017 года, в ранг исполняющих обязанности главы субъекта Федерации. Соответствующий президентский импульс намерен получить и Куйвашев.