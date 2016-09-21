Сенатор США предложил увековечить память Немцова28 февраля в 16:41
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Именной улицей.
Американский сенатор Марко Рубио предложил назвать в честь Бориса Немцова улицу в Вашингтоне, где расположено российское посольство, передает "Уралинформбюро".
Улица, которую собираются именовать Борис Немцов Плаза, должна увековечить память не только российского оппозиционера, но и "всех россиян, борющихся за свои демократические права".
Законопроект, опубликованный на официальном сайте Рубио, уже внесен на рассмотрение Сената.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года вблизи московского Кремля. На скамье подсудимых по обвинению в его убийстве находятся четверо: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.
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