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Чиновники отчитаются об интернет-знакомствах28 февраля в 17:11

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И наличии блогов.

Правительство РФ одобрило постановление Минтруда, обязывающее госслужащих отчитываться о своем присутствии в Интернете, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о страницах чиновников в социальных сетях, а также блогах. Под действие документа подпадают и аккаунты на сайтах знакомств. Правда, только в том случае, если они содержат реальные имя и фото госслужащего.

Отчитываться чиновникам и претендентам на госдолжности придется ежегодно. Данные, как и в случае с отчетами об имуществе, будут храниться в ведомстве, где работает подавший документы. Отказ от сдачи отчета может привести к увольнению.

При этом мессенджеры и электронная почта остаются "за бортом" нововведения.

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