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Памфилова поддержала перенос единого дня голосования28 февраля в 18:50

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В интересах избирателей.

Единый день голосования следует перенести с сентября на другой месяц. Об этом 27 февраля по итогам встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает "Уралинформбюро".

"Если есть единый день голосования и он имеет право на существование, то в интересах избирателей, участников избирательного процесса было бы лучше, чтобы он был, по крайней мере, в октябре", - сказала она, добавив, что выражает личное мнение, а не официальную позицию Центризбиркома.

Вопрос о необходимости переноса единого дня голосования будоражит политические круги не первый год. Многие представители власти связывают низкую явку на выборах с тем, что дата голосования выпадает на дачно-отпускной сезон.

Так, например, в октябре 2014-го заменить сентябрь на март предлагали коммунисты. Эсер Миронов придерживается варианта с октябрем. "Все сразу не сделать, мы это понимаем, но мы готовы работать и вносить соответствующие изменения, после того как они пройдут апробацию в экспертном сообществе и пройдут полное согласование в ЦИК", - цитирует политика ТАСС.

В настоящее время единый день голосования проходит в России ежегодно во второе воскресенье сентября.

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