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Гордума Сухого Лога отправляет мэра в отставку28 февраля в 17:46

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Суханов будет заниматься капремонтами.

Гордума Сухого Лога 2 марта 2017 года примет решение об отставке главы муниципалитета Станислава Суханова. Вопрос внесен самим мэром, который, как ожидается, в течение месяца получит новое назначение, сообщает "Уралинформбюро".

В настоящее время С.Суханов является одним из кандидатов на должность гендиректора свердловского регионального фонда капремонтов. Как отмечают эксперты, включение вопроса об отставке мэра говорит о том, что вопрос о новом назначении можно считать уже решенным. Ожидается, что к исполнению своих новых обязанностей он приступит уже в конце марта.

С.Суханов возглавляет мэрию Сухого Лога с 2008 года. Следует отметить, что муниципалитет прославился в 2014 году, когда из-за поломки водопровода остался посреди зимы без воды. Последствия аварии устраняются до сих пор – на 2017 год горадминистрацией запланирована замена последнего участка изношенных труб длиной в 7 километров.

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