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Свердловское управление Росреестра возглавил многодетный юрист28 февраля в 17:00

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Пока на правах и.о.

Исполняющим обязанности руководителя свердловского управления Росреестра назначен Игорь Цыганаш, ранее занимавший аналогичную должность в Челябинской области. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

И.Цыганаш родился в 1970 году в Целинограде. Высшее юридическое образование получил в Московском экстерном гуманитарном университете. В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в ЮУрГУ по программе "Кадастровый инженер". Женат, имеет четверых детей.

Предыдущий руководитель Михаил Зацепин возглавлял управление Росреестра с 2004 года. Причины его ухода не разглашаются.

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