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Уральский полпред президента обозначил выборы-201828 февраля в 17:48

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Как точку гражданской активности.

Впервые за многолетнюю историю представительства президента РФ на Урале 28 февраля 2017 года за один стол сели политтехнологи и руководители ведущих СМИ УрФО. Полпред президента Игорь Холманских созвал "совет мудрецов" для обсуждения значимой проблемы – организации и проведения выборов главы государства в марте 2018 года. "Я, как представитель президента, должен обеспечить контроль за обеспечением их законности. И не секрет, что есть проблема повышения активности избирателей", - обозначил он ключевые темы для обсуждения.

Последовавший за тем полуторачасовой "мозговой штурм" характерен для уральской политконсалтинговой и медийной сферы. Что-то было "out of law", над чем-то надо еще хорошенько подумать, но скучно не было. Из всех федеральных округов Уральский однозначно более всех готов к выборам, случись они хоть в ближайшее воскресенье.

В аппарате полпреда создали главный "приводной ремень" предстоящего процесса – пусть даже на время уровняли влияние СМИ и политологов. Обычно – это две противоборствующие команды. Мощью побеждает пресса, а приближенностью к власти – тайные советники, фамилии которых хорошо известны.

Игорь Холманских, по мнению корреспондента "Уралинформбюро", сумел объединить "лед и пламень". Конкретные меры по "пробуждению" избирателей, уверенных в убедительной победе Владимира Путина, еще предстоит взвесить перед реализацией. Но то, что активность УрФО на голосовании в марте 2018 года будет завидно высокая, уже можно не сомневаться.

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