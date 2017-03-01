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Запад "окольцевал" Россию санкциями навекиСегодня в 08:48

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И не с таким справлялись.

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал россиян быть готовыми к тому, что страна останется под санкциями "неопределенно долго", передает "Уралинформбюро".

На Западе предпринимаются попытки "увековечить" их законодательно. "В этом смысле нам рассчитывать на их милость не приходится, да нам и не нужно", - отметил глава кабмина в интервью программе "Вести в субботу", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия 1".

Медведев подчеркнул, что все достижения в промышленности и сельском хозяйстве России были сделаны не благодаря этим санкциям, а вопреки.

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