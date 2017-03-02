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Уральскому замгенпрокурора придется задержаться в Ростове-на-Дону01 марта в 15:24

В связи с уходом коллеги.

2 марта Совет Федерации освободил от должности заместителя Генпрокурора РФ в Южном федеральном округе Сергея Воробьева. Ранее тот подал рапорт о выходе на пенсию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СовФеда.

С.Воробьев работал в органах прокуратуры с 1985 года. Управление Генпрокуратуры РФ в ЮФО возглавил в 2011 году. До того руководил надзорным ведомством Орловской области.

Стоит отметить, что с середины февраля С.Воробьев находился в отпуске. Временно исполняющим его обязанности был назначен замгенпрокурора в УрФО Юрий Пономарев. Предполагалось, что последний пробудет в Ростове-на-Дону до 10 марта, однако ему придется задержаться, пока С.Воробьеву не найдут замену.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
прохожий 01 марта в 17:48

Не задержаться, а не вернуться, скорее всего так и останется до пенсии в ЮФО, а на его место - Турыгина.

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