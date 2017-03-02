Больше остальных политиков вместе взятых.

Глава администрации Частоозерского района Курганской области Виктор Шаталин оказался самым крупным должником из числа региональных политиков. На нем висит почти 29 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

На втором месте с долгом в 795 тысяч рублей – замруководителя администрации Кургана, директор департамента соцполитики Игорь Постовалов. Вдвое меньшую сумму должен депутат гордумы Кургана Владимир Лузин, который занимает третью строчку.

Следом идет его коллега Виктор Дударев с внушительной суммой в 333 тысячи. Пятое и шестое места заняли депутат Курганской думы Сергей Руденко и первый замгубернатора Зауралья Виктор Сухнев. За ними числятся долги в 28 000 и 15 000 рублей соответственно.

Рейтинг политиков-должников составил блогер Илья Винштейн. Сводная таблица опубликована на портале "Уральский меридиан".