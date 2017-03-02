×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Районный глава в Зауралье задолжал 29 миллионов рублей01 марта в 16:11

  • Текст

Больше остальных политиков вместе взятых.

Глава администрации Частоозерского района Курганской области Виктор Шаталин оказался самым крупным должником из числа региональных политиков. На нем висит почти 29 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

На втором месте с долгом в 795 тысяч рублей – замруководителя администрации Кургана, директор департамента соцполитики Игорь Постовалов. Вдвое меньшую сумму должен депутат гордумы Кургана Владимир Лузин, который занимает третью строчку.

Следом идет его коллега Виктор Дударев с внушительной суммой в 333 тысячи. Пятое и шестое места заняли депутат Курганской думы Сергей Руденко и первый замгубернатора Зауралья Виктор Сухнев. За ними числятся долги в 28 000 и 15 000 рублей соответственно.

Рейтинг политиков-должников составил блогер Илья Винштейн. Сводная таблица опубликована на портале "Уральский меридиан".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×