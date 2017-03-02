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Югорский депутат подал в суд на губернатора01 марта в 17:26

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Из-за бизнес-омбудсмена.

Депутат думы Ханты-Мансийска Виталий Чистов подал в суд на губернатора Югры Наталью Комарову. Народный избранник, представляющий ЛДПР, требует признать незаконным решение главы региона о назначении окружным уполномоченным по правам предпринимателей Николая Евлахова, передает "Уралинформбюро".

"Тяжело оценить решение главы региона - почему назначен на эту должность Евлахов. Возможно, хотели "убить двух зайцев", ведь, с одной стороны, Евлахов - представитель КМНС… Не знаю... Может, он суперпрофессионал в этом деле, а может - наоборот", - цитирует Чистова "ЮграPRO".

Следует отметить, что депутат и сам претендовал на пост бизнес-омбудсмена Югры, но конкурс с его участием был признан несостоявшимся.

Первое заседание по иску Чистова к губернатору Комаровой состоялось 28 февраля, однако завершилось ничем - сторона ответчика запросила время на сбор дополнительных документов. Слушания отложены до 6 марта.

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