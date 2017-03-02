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"Единая Россия" закрывает исполкомы на клюшку 01 марта в 19:14

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По всей Свердловской области.

Затянувшийся кризис в свердловском реготделении "Единой России" разрастается. По данным сайта партии, к 1 марта 2017 года 29 из 79 местных ячеек лишились руководителей, часть позакрывали офисы – вместо адресов в справочной информации теперь прочерк, сообщает "Уралинформбюро".

Большинство обезглавленных исполкомов находится в далеких малонаселенных муниципалитетах (Шаля, Таборы, Махнево). В списке оказались Арамиль, Каменск-Уральский, Октябрьский район Екатеринбурга, а также Дегтярск и Белоярский, которые из-за конфликтов среди единороссов до сих пор не могут выбрать себе мэров.

Стоит напомнить, что свердловское реготделение ЕР живет без исполкома уже два месяца. Прежнее руководство отказалось продлевать контракты, а утверждение нового состава затянулось.

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