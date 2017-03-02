Но официального подтверждения пока нет.

Начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов может возглавить МВД Карачаево-Черкесии. Информация об этом появилась в газете "Версия на Кавказе".

В свердловском полицейском главке пока не подтверждают эти сведения. Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, указа президента о назначении нет, а И.Трифонов находится на своем рабочем месте.

"Через неделю он собирается в заранее спланированный отпуск. А информацию о его переназначении я бы назвал "уткой". В последнее время полковника Трифонова часто отправляют "на повышение". А такие руководители нам самим нужны!" - сказал В.Горелых.

Следует отметить, что прежний глава МВД Карачаево-Черкесии Казимир Боташев ушел в отставку в начале февраля 2017 года. Он переходит на службу в Нацгвардию.