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Финансирование партий на Среднем Урале упало в 10 раз01 марта в 18:50

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После выборов.

Свердловские отделения партий резко потеряли в финансировании за четвертый квартал 2016 года. По данным областного избиркома, на всех они получили 13,7 миллиона рублей.

Самый большой кусок в 10,7 миллиона достался единороссам. Коммунистам выделили 2 миллиона, "Справедливой России" – 553 тысячи. Меньше всех перепало "Яблоку" – 225 тысяч рублей.

Для сравнения, в третьем квартале 2016 года, на который пришлись выборы, партиям отстегнули 113,8 миллиона рублей. Во втором и первом кварталах сумма составила 59,7 и 99 миллионов рублей соответственно, передает "Уралинформбюро".

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