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Опра Уинфри заявила о президентских амбицияхСегодня в 12:07

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Трамп надоумил.

Невероятный успех миллиардера Дональда Трампа в политике сподвиг американскую телеведущую Опру Уинфри задуматься о возможном президентстве.

"Вообще-то я никогда над этим не думала, даже о такой возможности. Я полагала, что у меня нет опыта. А теперь [когда Дональд Трамп победил на выборах] я думаю..." - заявила она в интервью Bloomberg, но так и не закончила фразу.

Стоит отметить, что в 2015 году Опра Уинфри категорически отрицала свое возможное участие в предвыборной гонке за президентское кресло. На выборах главы США в 2016 году она поддерживала соперницу Трампа - представительницу демократов Хиллари Клинтон.

Опра Уинфри – американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель. Журнал Forbes неоднократно назвал ее одной из самых влиятельных женщин и знаменитостей. В 2011 году телеведущая была награждена почетным "Оскаром", а в 2013 - Президентской медалью Свободы, передает "Уралинформбюро".

На сегодня Опра Уинфри владеет собственной киностудией, журналом O, The Oprah Magazine, коммерчески успешным ресурсом Oprah.com, радиосетью, а также именным кабельным телеканалом OWN: The Oprah Winfrey Network.

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