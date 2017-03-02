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Трамп зашлет в Россию мормонаСегодня в 11:47

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Говорящего по-китайски.

Наиболее вероятный претендент на должность посла США в России – экс-губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсман. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, данный вопрос обсуждался с госсекретарем, ключевыми советниками президента Дональда Трампа и самим главой государства. Консультации продолжаются.

56-летний сын миллиардера Джон Хантсман – потомственный мормон, владеет китайским языком. С 2009 по 2011 годы он возглавлял американскую дипмиссию в Поднебесной, передает "Уралинформбюро".

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