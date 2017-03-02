На видео.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина опровергла его участие в браконьерской рыбалке в заповеднике "Таймырский". В середине февраля "Новая газета" обнародовала фотографии и видеокадры, на которых некто напоминающий главу северного региона в компании человека, похожего на прокурора Ямала Александра Герасименко, отдыхает на территории особо охраняемой зоны на севере Красноярского края.

С просьбой прокомментировать ситуацию "Уралинформбюро" обратилось в аппарат губернатора Кобылкина. Пришедший ответ оказался ожидаемо предсказуем. "Всегда есть те, кто мутит воду по чьему-то заказу. Фабриковать и монтировать фото и видео сегодня умеют практически все. Прокомментировать творческие замыслы и вполне определенные задачи смогут, наверное, только сами заказчики этого фальсификата. Никаких визитов в 2015 году в указанные места не было", - заявила пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", вылазку в заповедник "Таймырский" некая группа мужчин совершила в 2015 году. До места назначения они добирались на вертолете, окрашенном в цвета МЧС. На видео и фотокадрах отчетливо видно, как двойник прокурора Герасименко вылавливает из реки занесенного в Красную книгу России арктического гольца. Двойник губернатора Кобылкина оказался запечатлен, когда разливал сваренную на месте уху.



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