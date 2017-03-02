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Первый президент СССР отмечает 86-летиеСегодня в 17:21

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Горбачева поздравил Путин.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 86-летием, которое первый президент СССР празднует 2 марта, передает "Уралинформбюро".

В поздравительной телеграмме Путин отметил значимость общественной и исследовательской деятельности, которой на протяжении многих лет занимается Горбачев, а также его участия в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества и укрепления международного сотрудничества.

"В этой серьезной работе в полной мере востребованы Ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт", - подчеркнул в телеграмме российский президент.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Он - первый и единственный президент в истории СССР, этот пост политик занимал с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. В 1990-м был удостоен Нобелевской премии мира.

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