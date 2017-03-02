×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Патрушев созывает уральских губернаторовСегодня в 17:14

  • Текст

На заседание Совбеза в Кургане.

В Кургане 3 марта пройдет выездное совещание Совета безопасности РФ, передает "Уралинформбюро".

По данным СМИ, на встрече будут обсуждаться меры по обеспечению информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, запланировано рассмотрение хода реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.

В мероприятии примут участие губернаторы уральских регионов, а также полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Председательствовать будет секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×