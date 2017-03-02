На заседание Совбеза в Кургане.

В Кургане 3 марта пройдет выездное совещание Совета безопасности РФ, передает "Уралинформбюро".

По данным СМИ, на встрече будут обсуждаться меры по обеспечению информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, запланировано рассмотрение хода реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года.

В мероприятии примут участие губернаторы уральских регионов, а также полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Председательствовать будет секретарь Совбеза Николай Патрушев.