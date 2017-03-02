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Навальный рассекретил "империю Медведва"Сегодня в 17:31

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И описал в красках и фотографиях.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал самое большое расследование об элитной недвижимости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В ролике ФБК утверждается, что некоммерческие фонды "Дар", "Градислава" и "Соцгоспроект" действуют в интересах главы кабмина. Они якобы юридически владеют его имуществом: домами на Рублевке, в Плесе, курском селе Мансурово, сочинской резиденцией "Псехако" на Красной Поляне. Также в "империю" включены виноградники в Тоскане и Анапе, дворец в Санкт-Петербурге и две яхты.


Горная резиденция "Псехако". Фото из блога Алексея Навального

В расследовании говорится, что все это благолепие было куплено на "пожертвования" олигархов и банковские кредиты - всего было получено порядка 70 миллиардов рублей. Например, особняк на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей "Соцгоспроекту" подарил Алишер Усманов.


Рублевка. Фото из блога Алексея Навального

Все "хитросплетения" изложены в схеме.


Фото из блога Алексея Навального

"Коррупционная схема основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе. После чего можно смело накачивать организацию деньгами и покупать на них дворцы-яхты, не опасаясь, что кто-то ткнёт в лицо бумажкой, где в графе "собственник" стоит твоя фамилия", - подытоживают авторы расследования.

Кроме того, для большей наглядности на YouTube размещена видеоверсия, передает "Уралинформбюро".


Видео: Алексей Навальный, YouTube

"Всё это наше расследование и в целом, и разбитое на эпизоды будет превращено в заявления о преступлениях", - утверждается в материале ФБК.

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