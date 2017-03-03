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Депутат ЗакСо Никифоров стал главным единороссом ЕкатеринбургаСегодня в 10:19

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ММКС обрели руководителей.

Региональный политический совет свердловских единороссов на заседании 2 марта утвердил список руководителей межмуниципальных координационных советов, передает "Уралинформбюро".

Подавляющее большинство постов заняли депутаты областного Заксобрания. Единственное исключение – Восточный управленческий округ, совет по которому возглавил заместитель управляющего округом Сергей Араптанов.

За Западный управленческий округ будет отвечать Альберт Абзалов, за Северный – Сергей Никонов, за Южный – Олег Корчагин, за Горнозаводской – Михаил Ершов. Главным по Екатеринбургу назначен Анатолий Никифоров.

Межмуниципальные координационные советы ЕР будут работать с представителями органов власти на местах, партийным активом, а также готовить кандидатуры для выдвижения на выборы. Руководители советов будут нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач.

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