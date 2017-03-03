Но остался в партии.

Депутат Заксобрания Свердловской области смещен с поста секретаря отделения КПРФ в Чкаловском районе Екатеринбурга. По итогам партийного собрания 2 марта он переведен в разряд рядовых членов.

Кроме того, Вегнеру придется сменить и само отделение, к которому он приписан. "Раньше я жил в Чкаловском районе, теперь переехал в Октябрьский и планирую сменить партотделение", - пояснил "Уралинформбюро" депутат.



Новым секретарем отделения партии в Чкаловском районе стал Константин Акатьев, выходец из комсомола, активист КПРФ, неоднократно отметившийся в различных молодежных акциях партии.

Стоит отметить, что в 2016 году партию покинуло несколько "ветеранов", среди которых экс-депутат областного парламента Нафик Фамиев, депутат Госдумы Андрей Альшевских. Еще раньше с поста секретаря обкома был смещен Дмитрий Шадрин.

Отставка В.Вегнера рядом экспертом рассматривается как продолжение наметившейся тогда тенденции на омоложение кадрового состава КПРФ и изгнание из ее рядов "старой гвардии". Сам депутат, впрочем, эту версию категорически отрицает, заявляя, что при любых обстоятельствах сохранит свое членство в партии, где состоит с 1982 года.