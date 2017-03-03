В МУГИСО.

Спустя два месяца после официального окончания реформы системы власти Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев нашел новое место работы для оставшегося не у дел экс-руководителя аппарата регионального правительства. Сергей Сосновских назначен заместителем главы МУГИСО, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики.

Он будет курировать вопросы управления государственным имуществом, предприятиями, учреждениями.

Реформа правительства Свердловской области велась с октября по декабрь 2016 года. В ходе нее в регионе был упразднен пост председателя правительства, а его функции переданы губернатору.